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Нападающий московского «Динамо» – о серии с «Трактором»: нужно сносить вратаря

Нападающий московского «Динамо» – о серии с «Трактором»: нужно сносить вратаря
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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили высказался о поражении своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина от челябинского «Трактора» (2:4), который прошёл сегодня в Москве.

«В наши ворота залетели не самые удачные голы. Начали очень неплохо — давили и забили. Потом пытались отыграться, но не вышло. Кто больше забивает, тот и выигрывает. Нужно больше лезть на пятак и набрасывать на ворота, даже сносить вратаря. Проанализируем нашу игру и будем искать пути.

Насколько важно оказывать физическое воздействие на чужого вратаря? Надеюсь, он понял, что мы будем туда лезть. Посмотрим, как будет — думаю, он будет переживать. Первая игра была не очень агрессивной, и мы её проиграли. Может быть, надо немного страстей добавить. Тренеры разберутся и всё расскажут нам.
Фаворитом можно считать кого угодно, но мы сегодня проиграли. Нам нужно выиграть четыре игры — будем исходить из этого. Не могу сказать, что у них залетели логичные голы — были отскоки и перелетало через вратаря. Всё бывает. Я бы больше сказал о невезении. Везёт сильнейшим — дай-то Бог нам дальше повезёт», — передаёт слова Джиошвили корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в этой встрече 28-летний Джиошвили отметился заброшенной шайбой.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Джиошвили (Ильенко, Римашевский) – 10:26 (5x5)     1:1 Сошников (Блажиевский, Шаров) – 14:32 (5x5)     1:2 Ткачёв (Шабанов) – 16:15 (5x5)     1:3 Юртайкин (Шабанов) – 17:59 (5x4)     1:4 Блажиевский (Робинсон) – 30:13 (5x5)     2:4 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский) – 38:48 (5x5)    
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