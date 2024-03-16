«Детройт» прервал семиматчевую серию поражений в НХЛ домашней победой над «Баффало»

В Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:1).

Шайбами в составе победителей отметились Кристиан Фишер, Патрик Кейн, Даниэль Спронг и Лукас Рэймонд (в пустые ворота).

У гостей единственный гол на счету Тейджа Томпсона.

«Детройт» прервал семиматчевую серию неудач, набрал 74 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Баффало», с 69 очками, идёт следом.

Отметим, что до конца регулярного чемпионата в НХЛ остался месяц.