«Детройт» прервал семиматчевую серию поражений в НХЛ домашней победой над «Баффало»
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В Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:1).
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Далин, Так) – 11:21 (pp) 1:1 Фишер (Копп, Зайдер) – 25:35 2:1 Кейн (Комфер, Гостисбер) – 37:40 3:1 Спронг (Фаббри) – 53:52 4:1 Рэймонд (Расмуссен, Копп) – 58:53
Шайбами в составе победителей отметились Кристиан Фишер, Патрик Кейн, Даниэль Спронг и Лукас Рэймонд (в пустые ворота).
У гостей единственный гол на счету Тейджа Томпсона.
«Детройт» прервал семиматчевую серию неудач, набрал 74 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Баффало», с 69 очками, идёт следом.
Отметим, что до конца регулярного чемпионата в НХЛ остался месяц.
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