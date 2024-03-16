Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Панарин вторым из россиян набрал 90 очков в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На данный момент позади первый период, счёт 3:2 в пользу гостей.

Российский нападающий нью-йоркцев Артемий Панарин отметился к этому моменту голом и результативной передачей. Сначала россиянин ассистировал Адаму Фоксу, а в конце периода отличился сам. Эта шайба принесла Панарину 90-е (37+53) очко в текущем регулярном чемпионате.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола, который позволил уроженцу Коркино преодолеть 90-очковый рубеж:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Панарин стал вторым россиянином в текущем сезоне, который смог набрать 90 очков. Первым это сделал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого в данный момент 112 (39+73) баллов.