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Панарин вторым из россиян набрал 90 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Панарин вторым из россиян набрал 90 очков в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Питтсбурге (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На данный момент позади первый период, счёт 3:2 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Людвиг (Картер, Аччари) – 02:36     1:1 Какко (Веси) – 03:07     1:2 Фокс (Панарин, Трочек) – 03:33     2:2 Раст (Кросби, О'Коннор) – 12:27     2:3 Панарин (Трочек, Миллер) – 15:32     3:3 Эллер (Бантинг, Раст) – 30:10 (pp)     3:4 Панарин (Крайдер, Фокс) – 36:27 (pp)     3:5 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 37:30 (pp)    

Российский нападающий нью-йоркцев Артемий Панарин отметился к этому моменту голом и результативной передачей. Сначала россиянин ассистировал Адаму Фоксу, а в конце периода отличился сам. Эта шайба принесла Панарину 90-е (37+53) очко в текущем регулярном чемпионате.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола, который позволил уроженцу Коркино преодолеть 90-очковый рубеж:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Панарин стал вторым россиянином в текущем сезоне, который смог набрать 90 очков. Первым это сделал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого в данный момент 112 (39+73) баллов.

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