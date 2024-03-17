Артемий Панарин установил новый рекорд в «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл свой четвёртый сезон за карьеру в Национальной хоккейной лиги, в котором набрал 90 и более очков. Это является рекордом франшизы.

Напомним, в последнем матче с «Питтсбург Пингвинз» Панарин забил два гола и сделал три результативные передачи и помог своей команде одержать победу со счётом 7:4.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 67 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 38 очков и 55 результативных передач.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции и имеет в своём активе 92 очка. «Питтсбург Пингвинз» после поражения располагается на 13-й строчке, заработав 67 очков.