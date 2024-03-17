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Артемий Панарин установил новый рекорд в «Рейнджерс»

Артемий Панарин установил новый рекорд в «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл свой четвёртый сезон за карьеру в Национальной хоккейной лиги, в котором набрал 90 и более очков. Это является рекордом франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Людвиг (Картер, Аччари) – 02:36     1:1 Какко (Веси) – 03:07     1:2 Фокс (Панарин, Трочек) – 03:33     2:2 Раст (Кросби, О'Коннор) – 12:27     2:3 Панарин (Трочек, Миллер) – 15:32     3:3 Эллер (Бантинг, Раст) – 30:10 (pp)     3:4 Панарин (Крайдер, Фокс) – 36:27 (pp)     3:5 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 37:32 (pp)     3:6 Миллер (Лафреньер, Панарин) – 44:41     4:6 Пуустинен (Смит, Эллер) – 47:23     4:7 Крайдер (Миллер) – 59:42    

Напомним, в последнем матче с «Питтсбург Пингвинз» Панарин забил два гола и сделал три результативные передачи и помог своей команде одержать победу со счётом 7:4.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 67 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 38 очков и 55 результативных передач.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции и имеет в своём активе 92 очка. «Питтсбург Пингвинз» после поражения располагается на 13-й строчке, заработав 67 очков.

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