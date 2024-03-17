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Овечкин — перед 1000-й игрой Оши в НХЛ: он воин и лидер

Овечкин — перед 1000-й игрой Оши в НХЛ: он воин и лидер
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о предстоящем 1000-м матче американского нападающего Ти Джея Оши в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он важная часть команды как на льду, так и за его пределами. Он воин и лидер, я очень рад за него», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Матч состоится 17 марта, начало – 05:00 мск.

В нынешнем сезоне Оши принял участие в 41 матче в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 11 голов и 8 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ американский нападающий провёл 999 матчей, забив 301 гол и сделав 388 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+83».

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