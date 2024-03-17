Бобровский проиграл три из четырёх последних матчей, отразив лишь 11 из 15 бросков «Тампы»

Сегодня, 17 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершилась со счётом 3:5 (0:2, 2:2, 1:1).

Этот матч сложился крайне неудачным образом для голкипера «Флориды» Сергея Бобровского, который сегодня защищал ворота «пантер». Российский вратарь отразил лишь 11 из 15 бросков, завершив встречу с 73,3% отражённых бросков. Пятый гол «Лайтнинг» забили на 59-й минуте в пустые ворота.

Вратарь «Флориды» проиграл три из четырёх последних матчей, а всего в 49 встречах текущего чемпионата НХЛ россиянин одержал 32 победы при 91,6% сейвов и коэффициенте надёжности 2,35.