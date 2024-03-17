Бобровский проиграл три из четырёх последних матчей, отразив лишь 11 из 15 бросков «Тампы»
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Сегодня, 17 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершилась со счётом 3:5 (0:2, 2:2, 1:1).
Этот матч сложился крайне неудачным образом для голкипера «Флориды» Сергея Бобровского, который сегодня защищал ворота «пантер». Российский вратарь отразил лишь 11 из 15 бросков, завершив встречу с 73,3% отражённых бросков. Пятый гол «Лайтнинг» забили на 59-й минуте в пустые ворота.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Чернак) – 00:20 0:2 Эйссимонт (Пол, Пербикс) – 13:21 0:3 Рэддиш (Дюклер, Стэмкос) – 23:02 0:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 26:59 (pp) 1:4 Ткачук (Махура) – 28:23 (sh) 2:4 Райнхарт (Беннетт, Ткачук) – 31:55 (pp) 3:4 Райнхарт – 56:08 3:5 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 58:28
Вратарь «Флориды» проиграл три из четырёх последних матчей, а всего в 49 встречах текущего чемпионата НХЛ россиянин одержал 32 победы при 91,6% сейвов и коэффициенте надёжности 2,35.
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