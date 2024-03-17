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Овечкин обогнал Коффи и сравнялся с Ульманом по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ

Овечкин обогнал Коффи и сравнялся с Ульманом по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода хозяева впереди — 1:0.

Для российского капитана гостей Александра Овечкина этот матч стал 1410-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин сегодня превзошёл Пола Коффи (1409), благодаря чему вышел на 38-е место в истории лиги. Помимо этого, российский нападающий также сравнялся по количеству сыгранных матчей в НХЛ с Нормом Ульманом (1410).

Уже в следующем своём матче Овечкин сравняется по количеству сыгранных матчей в НХЛ с Харри Хауэллом (1411). Рекордсменом всех времён по матчам в НХЛ является легенда «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, на счету которого 1779 игр в сильнейшей лиге мира.

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