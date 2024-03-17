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Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки в 40 шайб в текущем сезоне НХЛ

Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки в 40 шайб в текущем сезоне НХЛ
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Сегодня, 17 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершилась со счётом 3:5 (0:2, 2:2, 1:1). Российский форвард гостей Никита Кучеров записал на свой счёт гол и голевую передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Чернак) – 00:20     0:2 Эйссимонт (Пол, Пербикс) – 13:21     0:3 Рэддиш (Дюклер, Стэмкос) – 23:02     0:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 26:59 (pp)     1:4 Ткачук (Махура) – 28:23 (sh)     2:4 Райнхарт (Беннетт, Ткачук) – 31:55 (pp)     3:4 Райнхарт – 56:08     3:5 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 58:28    

Таким образов в активе Кучерова теперь 40 заброшенных шайб и 74 результативные передачи в текущем сезоне НХЛ. В рамках данной регулярки он стал первым российским хоккеистов, кто достиг отметки в такое количество шайб.

На втором месте по количеству заброшенных шайб срели россиян идёт Артемий Панарин, у него 38 голов. На третьем — Кирилл Капризов, в активе которого в текущем сезоне 35 шайб.

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