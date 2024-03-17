Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки в 40 шайб в текущем сезоне НХЛ

Сегодня, 17 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершилась со счётом 3:5 (0:2, 2:2, 1:1). Российский форвард гостей Никита Кучеров записал на свой счёт гол и голевую передачу.

Таким образов в активе Кучерова теперь 40 заброшенных шайб и 74 результативные передачи в текущем сезоне НХЛ. В рамках данной регулярки он стал первым российским хоккеистов, кто достиг отметки в такое количество шайб.

На втором месте по количеству заброшенных шайб срели россиян идёт Артемий Панарин, у него 38 голов. На третьем — Кирилл Капризов, в активе которого в текущем сезоне 35 шайб.