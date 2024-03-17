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Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по матчам с 5+ очками

Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по матчам с 5+ очками
Артемий Панарин
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Сегодня, 17 марта, в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 7:4.

В этом матче форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился пятью результативными действиями, записав на свой счёт дубль и ассистентский хет-трик. Теперь в активе россиянина стало четыре матча с 5+ очками за время выступления в американской команде.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Людвиг (Картер, Аччари) – 02:36     1:1 Какко (Веси, Веннберг) – 03:07     1:2 Фокс (Панарин, Трочек) – 03:33     2:2 Раст (Кросби, О'Коннор) – 12:27     2:3 Панарин (Трочек, Миллер) – 15:32     3:3 Эллер (Бантинг, Раст) – 30:10 (pp)     3:4 Панарин (Крайдер, Фокс) – 36:27 (pp)     3:5 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 37:32 (pp)     3:6 Миллер (Лафреньер, Панарин) – 44:41     4:6 Пуустинен (Смит, Эллер) – 47:23     4:7 Крайдер (Миллер) – 59:42    

Благодаря этому 32-летний нападающий вышел на второе место в истории «синерубашечников» по матчам с 5+ очками. В истории «Рейнджерс» столько же матчей с 5+ очками у Жана Рателля и Ульфа Нильссона, больше – у Рода Жильбера (6 матчей), которому и принадлежит клубный рекорд в этой номинации.

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