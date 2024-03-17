Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по матчам с 5+ очками

Сегодня, 17 марта, в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 7:4.

В этом матче форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился пятью результативными действиями, записав на свой счёт дубль и ассистентский хет-трик. Теперь в активе россиянина стало четыре матча с 5+ очками за время выступления в американской команде.

Благодаря этому 32-летний нападающий вышел на второе место в истории «синерубашечников» по матчам с 5+ очками. В истории «Рейнджерс» столько же матчей с 5+ очками у Жана Рателля и Ульфа Нильссона, больше – у Рода Жильбера (6 матчей), которому и принадлежит клубный рекорд в этой номинации.