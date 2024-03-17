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Панарин стал десятым россиянином в истории НХЛ, покорившим отметку в 500 голевых передач

Панарин стал десятым россиянином в истории НХЛ, покорившим отметку в 500 голевых передач
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 500-ю результативную передачу за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Форвард забил два гола и сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (7:4).

Таким образом, Панарин стал десятым россиянином, кому удалось достичь отметки в 500 результативных передач за карьеру в НХЛ. Ранее подобная отметка покорялась следующим отечественным хоккеистам: Евгений Малкин (789 ассистов), Сергей Фёдоров (696), Александр Овечкин (694), Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Александр Ковалёв (599), Сергей Гончар (591), Александр Могильный (559) и Никита Кучеров (527).

Всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 657 матчах, в которых записал в свой актив 254 голов и 500 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+149».

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