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Келлер стал седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 400+ очков за франшизу «Аризоны»

Келлер стал седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 400+ очков за франшизу «Аризоны»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «койотов».

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал американский нападающий Клейтон Келлер. Первое очко в матче позволило форварду стать седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 400+ очков за франшизу «Аризоны». Теперь в активе Клейтона 401 результативное действие.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Мозер (Дурзи, Шмальц) – 09:37     2:0 Гюнтер (Шмальц, Келлер) – 14:02 (pp)     3:0 Кули (Круз) – 17:32     3:1 Десимоне (Лазар, Хьюз) – 27:01     4:1 Келлер (Шмальц) – 58:29    

Клубный рекорд (с учётом выступлений старого «Винипег Джетс») принадлежит Шейну Доуну (972). На втором месте находится Дэйл Хауэрчак (972), а топ-3 замыкает Томас Стин (817). В пятёрку лучших также входят Кит Ткачук (623) и Теппо Нумминен (534), а шестое место занимает Пол Маклин (518).

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