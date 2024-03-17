Келлер стал седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 400+ очков за франшизу «Аризоны»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «койотов».

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал американский нападающий Клейтон Келлер. Первое очко в матче позволило форварду стать седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 400+ очков за франшизу «Аризоны». Теперь в активе Клейтона 401 результативное действие.

Клубный рекорд (с учётом выступлений старого «Винипег Джетс») принадлежит Шейну Доуну (972). На втором месте находится Дэйл Хауэрчак (972), а топ-3 замыкает Томас Стин (817). В пятёрку лучших также входят Кит Ткачук (623) и Теппо Нумминен (534), а шестое место занимает Пол Маклин (518).