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СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
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Экс-форвард СКА: не хотелось бы, чтобы оборона команды без Никишина была беспомощной

Экс-форвард СКА: не хотелось бы, чтобы оборона команды без Никишина была беспомощной
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Бывший нападающий СКА, заслуженный мастер спорта Алексей Кознев прокомментировал отсутствие капитана армейцев Александра Никишина в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Автомобилистом». Игрок обороны получил повреждение в пятом матче серии первого раунда с «Торпедо».

«Отсутствие Никишина? Это лидер команды. Не хотелось бы, чтобы оборона СКА без него была беспомощной. В клубе с такими высокими задачами, я уверен, найдутся игроки, которые могут заменить отсутствие Александра», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В нынешнем плей-офф КХЛ Никишин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив одну заброшенную шайбу при показателе полезности «+3».

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