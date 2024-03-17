Никишин не примет участия в первом матче СКА против «Автомобилиста»

Сегодня, 17 марта, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) проходят матчи четвертьфинальных серий Кубка Гагарина — 2024.

В данный момент на «Арене-Металлург» играют «Металлург Мг» и «Спартак». В середине третьего периода счёт 3:0. В 17:00 на «СКА-Арене» начнётся матч между петербургский СКА и Екатеринбургский «Автомобилист». Команды опубликовали составы.

Место в воротах СКА займёт Никита Серебряков. В стартовой пятёрке нападающие Зыков — Глотов —Хайруллин и пара защитников Сапего — Сергеев. Ведущий защитник петербургского клуба Александр Никишин остался вне заявки на матч.

Фото: ХК СКА

Первая тройка «Автомобилиста» выглядит так: Хрипунов — Бывальцев — Обидин, вместе с ними в звене защитники Трямкин и Эберт. В составе нет нападающего Стефана Да Косты.