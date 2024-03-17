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«Металлург» всухую обыграл «Спартак» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

«Металлург» всухую обыграл «Спартак» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
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17 марта в Магнитогорске завершился первый матч четвертьфинальной серии между местным «Металлургом» и «Спартаком». Со счётом 4:0 победу одержали хозяева льда.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
17 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 0
Спартак
Москва
1:0 Джонсон (Пресс, Юров) – 08:35 (5x4)     2:0 Силантьев (Ерёменко) – 12:13 (5x5)     3:0 Яковлев (Канцеров, Силантьев) – 36:31 (5x5)     4:0 Гребёнкин – 59:39 (en)    

Уже после первого периода «Металлург» вёл с преимуществом в две шайбы. На девятой минуте отличился Люк Джонсон, а на 13-й — Дмитрий Силантьев. Третью шайбу во втором периоде забросил защитник Егор Яковлев, а четвёртую Никита Гребёнкин (в пустые ворота). 20-летний вратарь магнитогорской команды Илья Набоков отразил 38 бросков, не пропустив ни одного. Это его первый в карьере «сухой» матч в плей-офф.

Для московского клуба это первый матч в текущем плей-офф, когда команда не смогла забросить ни одной шайбы. Также главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов дважды брал запрос на «положение вне игры». Первый — после шайбы Егора Яковлева — не был удовлетворён и гол засчитали. Второй просмотр был на шайбу Никиты Гребёнкина, но в этом случае гол отменили из-за офсайда.

«Металлург» повёл в серии 1-0. Следующий матч соперники проведут послезавтра, 19 марта, на «Арене-Металлург».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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