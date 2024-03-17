Разин высказался о победе над «Спартаком» в первом матче четвертьфинала КХЛ

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал результат первого матча со «Спартаком» (4:0) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Хорошая и быстра игра с обилием голевых моментов, думаю, она понравилась болельщикам. Первый период начали не так, как хотели, у соперника было много контратак. Хорошо, что сработало большинство, ещё один момент реализовали. Во втором и третьем периоде играли лучше, поэтому заслуженно победили.

Удивил ли «Спартак»? В некоторых компонентах они перестроились по сравнению с серией с «Северсталью». Но «Спартак» остался быстрой командой, бегущей в контратаки. О чём думали, то и получили.

Результатом доволен, но были моменты, когда Илья Набоков подтаскивал мёртвые шайбы», — сказал Разин на пресс-конференции после матча.

17 марта «Металлург» обыграл «Спартак» со счётом 4:0 и повёл в серии 1-0. Следующий матч команды проведут 19 марта.