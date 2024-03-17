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«Нефтехимик» ведёт переговоры с защитником Хлыстовым о продлении контракта

«Нефтехимик» ведёт переговоры с защитником Хлыстовым о продлении контракта
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Хоккейное агентство Winners Hockey Agency сообщило, что ведёт переговоры о продлении контракта защитника Никиты Хлыстова с «Нефтехимиком».

«В настоящее время ведём переговоры с ХК «Нефтехимик» о продлении контракта с защитником Никитой Хлыстовым. Переговоры находятся в завершающей стадии и в ближайшее время согласуем последние детали нового соглашения», — написано в сообщении.

Хлыстов перешёл в нижнекамский клуб из череповецкой «Северстали» после прошлого сезона. В сезоне-2023/2024 защитник провёл за «Нефтехимик» 66 матчей, набрал 12 очков (2+10) при показателе полезности +7.

Команда из Нижнекамска не участвует в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, так как не попала в плей-офф и завершила сезон после окончания регулярного чемпионата.

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