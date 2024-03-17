Судьи отменили гол нападающего СКА Бардакова

Сейчас на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге проходит первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». После второго периода команда гостей ведёт 2:1.
На 17-й минуте второго игрового отрезка нападающий СКА Захар Бардаков забил гол. Но наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин взял запрос на помеху вратарю перед взятием ворот, который в итоге был удовлетворён. На видеоповторе видно, как хоккеист СКА Арсений Грицюк пытается прорваться к воротам Евгения Аликина и нанести бросок, но падает на голкипера, теряя шайбу. Быстрее всех на ней оказался Захар Бардаков, который и поразил ворота. Судьи посмотрели эпизод, решили, что перед взятием ворот была блокировка вратаря, и отменили гол.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 17 марта 2024
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