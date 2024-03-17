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Судьи отменили гол нападающего СКА Бардакова

Судьи отменили гол нападающего СКА Бардакова
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Сейчас на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге проходит первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». После второго периода команда гостей ведёт 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Алексеев) – 12:11 (5x5)     0:2 Макеев (Романцев, Голышев) – 16:20 (5x5)     1:2 Хайруллин (Зыков, Глотов) – 17:42 (5x5)     2:2 Сапего (Бардаков, Галимов) – 45:51 (5x5)     2:3 Баранцев (Макеев) – 47:01 (5x5)    

На 17-й минуте второго игрового отрезка нападающий СКА Захар Бардаков забил гол. Но наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин взял запрос на помеху вратарю перед взятием ворот, который в итоге был удовлетворён. На видеоповторе видно, как хоккеист СКА Арсений Грицюк пытается прорваться к воротам Евгения Аликина и нанести бросок, но падает на голкипера, теряя шайбу. Быстрее всех на ней оказался Захар Бардаков, который и поразил ворота. Судьи посмотрели эпизод, решили, что перед взятием ворот была блокировка вратаря, и отменили гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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