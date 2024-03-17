Матвей Мичков оформил хет-трик в Медиалиге

Нападающий хоккейного клуба «Сочи», седьмой номер драфта НХЛ — 2023 Матвей Мичков сделал хет-трик в матче Winline Медийной хоккейной лиги.

Игрок выступал в составе команды «Чисто Питер», которая одержала победу над «Hockey Brothers» со счётом 10:7. Примечательно, что это был дебютный матч Мичкова в Медиалиге, а все три шайбы были заброшены в первом периоде.

В начале сезона-2023/2024 Мичков был отправлен в «Сочи» из петербургского СКА на правах аренды. За клуб он провёл 47 игр и набрал 41 очко (19+22), став вторым бомбардиром в команде после Артура Тянулина, который набрал 45 очков в 63 играх.

«Сочи» завершил выступление в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после окончания регулярного чемпионата, так как не попал в плей-офф.