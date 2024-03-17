Ротенберг — о поражении от «Автомобилиста»: доминировали, но допустили три ошибки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:3).

«После перерыва где-то потеряли тонус в первом периоде, потом хорошо сыграли, доминировали, допустили три ошибки, нам забили три гола с наших ошибок. Разберём, перегруппируемся, улучшим нашу игру, понимаем, как это сделать, сильные стороны соперника. Будем работать, первый блин комом, серия только начинается.

Снова проиграли первый матч серии? Нельзя сравнивать с «Торпедо»: что прошло, то прошло. Считаю, что мы сегодня сыграли лучше, чем первую игру в предыдущей серии. Есть что улучшить, нельзя ошибаться, сами себе привезли три гола», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

19 марта на «СКА Арене» пройдёт вторая встреча соперников. СКА уступает в серии 0-1.