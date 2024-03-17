«Не понимаю, что произошло». Ротенберг — об отменённом голе СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал отмену гола нападающего своей команды Захара Бардакова в первом матче второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2:3).

«Мы тоже забили два хороших гола, один гол отменили. Не понимаю, что произошло: защитник соперника толкнул нашего игрока, весь сезон такие голы засчитывались, сегодня отменили. Судьям виднее, они профессионалы. Нам надо больше забивать, хорошие моменты создали. Соперник — сильная команда, мастеровитые ребята, им нельзя давать много пространства», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

17 марта петербургская команда проиграла первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина в серии с екатеринбургским «Автомобилистом» со счётом 2:3. На 17-й минуте второго периода Захар Бардаков забросил шайбу, но, посмотрев эпизод, судьи вынесли решение об отмене гола, так как перед взятием ворот была блокировка вратаря.

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