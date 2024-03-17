Юдин: удивил отменённый гол СКА. Нам твердили — при толчке на вратаря форвард не виноват

Экс-защитник сборной России, серебряный призёр ЧМ-2022, тренер Александр Юдин считает, что причиной неудачи СКА в первом матче серии с «Автомобилистом» стала сверхнадёжная игра обороны команды из Екатеринбурга.

«Сегодняшний матч мне напомнил старт серии предыдущего раунда с нижегородским «Торпедо». И тогда, и сейчас СКА начал серию с неожиданного поражения на своем льду. Но никакой трагедии не произошло, наоборот, ещё интереснее станет. Уверен, что это поражение только разозлит команду Романа Ротенберга и послезавтра мы увидим совершенно другой СКА. Нужно нападающим больше бросать и играть более агрессивно, активно, прежде всего на пятачке. Хотелось бы, конечно, чтобы и судьи были более внимательны и работали более квалифицированно. А то сегодня, меня несколько удивил не засчитанный ими гол, ведь весь год нам твердили, что при толчке на вратаря нападающий не виноват», — сказал Юдин «Чемпионату».

В первом матче второго раунда Кубка Гагарина петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 3:2. На 17-й минуте второго периода форвард хозяев Захар Бардаков забросил шайбу, которая была отменена по причине блокировки вратаря после запроса наставника «Автомобилиста» Николая Заварухина.