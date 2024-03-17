Артемий Панарин выпил сок журналиста во время матча НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отхлебнул напиток из стакана журналиста в одной из пауз матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча продолжается в эти минуты, идёт третий период, «Рейнджерс» впереди — 5:2.

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На видео Панарин высовывается с лавки в зону между скамейками команд, где находится «сайд-лайн»-журналист, и тянется к его стакану. Взяв его, хоккеист сделал несколько глотков и вернул комментатору напиток. Тот воспринял ситуацию с юмором.

Пока на счету российского форварда одно очко в матче — передача Алекси Лафреньеру.

Напомним, вчера Панарин набрал пять очков в матче с «Питтсбург Пингвинз» (7:4) и стал первой звездой игрового дня в НХЛ.