Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин выпил сок журналиста во время матча НХЛ

Артемий Панарин выпил сок журналиста во время матча НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отхлебнул напиток из стакана журналиста в одной из пауз матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча продолжается в эти минуты, идёт третий период, «Рейнджерс» впереди — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват (Нельсон) – 14:08 (sh)     1:1 Зибанеджад (Рослович) – 20:27     2:1 Кайлли (Линдгрен, Фокс) – 30:14     2:2 Хорват (Нельсон, Райлли) – 33:54     3:2 Бродзински (Миллер, Веннберг) – 35:01     4:2 Какко (Густафссон, Джонс) – 42:36     5:2 Лафреньер (Панарин, Миллер) – 50:42    

ВИДЕО

На видео Панарин высовывается с лавки в зону между скамейками команд, где находится «сайд-лайн»-журналист, и тянется к его стакану. Взяв его, хоккеист сделал несколько глотков и вернул комментатору напиток. Тот воспринял ситуацию с юмором.

Пока на счету российского форварда одно очко в матче — передача Алекси Лафреньеру.

Напомним, вчера Панарин набрал пять очков в матче с «Питтсбург Пингвинз» (7:4) и стал первой звездой игрового дня в НХЛ.

Материалы по теме
Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android