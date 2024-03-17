«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» в матче НХЛ, Панарин отметился голевой передачей
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались команды из Нью-Йорка — «Рейнджерс» и «Айлендерс». Со счётом 5:2 победу одержали хозяева льда.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват (Нельсон) – 14:08 (sh) 1:1 Зибанеджад (Рослович) – 20:27 2:1 Кайлли (Линдгрен, Фокс) – 30:14 2:2 Хорват (Нельсон, Райлли) – 33:54 3:2 Бродзински (Миллер, Веннберг) – 35:01 4:2 Какко (Густафссон, Джонс) – 42:36 5:2 Лафреньер (Панарин, Миллер) – 50:42
В составе «Айлендерс» отметился Бо Хорват, оформивший дубль, а Брок Нельсон сделал две голевые передачи. У «рейнджеров» отличились Мика Зибанежад, Уилл Кайли, Джонни Бродзински, Каапо Какко и Алекси Лафраньер. На счету российского форварда Артемия Панарина передача.
Комментарии
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