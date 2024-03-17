«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» в матче НХЛ, Панарин отметился голевой передачей

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались команды из Нью-Йорка — «Рейнджерс» и «Айлендерс». Со счётом 5:2 победу одержали хозяева льда.

В составе «Айлендерс» отметился Бо Хорват, оформивший дубль, а Брок Нельсон сделал две голевые передачи. У «рейнджеров» отличились Мика Зибанежад, Уилл Кайли, Джонни Бродзински, Каапо Какко и Алекси Лафраньер. На счету российского форварда Артемия Панарина передача.