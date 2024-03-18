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«Чикаго Блэкхоукс» – «Сан-Хосе Шаркс» 5:2, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 18 марта

Гол Костина и передача Барабанова не помогли «Сан-Хосе» одержать победу в матче с «Чикаго»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Карпентер (Барабанов, Лабанк) – 10:33     0:2 Костин (Гранлунд, Ферраро) – 16:32     1:2 Курашев (Джонсон, Бедард) – 34:02     2:2 Донато (Тинорди, Мегна) – 50:39     3:2 Корчински (Райхель) – 51:51     4:2 Андерсон (Блэквелл, Власик) – 52:02     5:2 Бедард (Курашев, Джонсон) – 59:59    

В составе победителей отличились Филипп Курашев, Райан Донато, Кевин Корчински, Джоуи Андерсон и Коннор Бедард.

За «Сан-Хосе» голами отметились Райан Карпентер и Клим Костин. Российский нападающий Александр Барабанов записал на свой счёт результативную передачу.

«Чикаго» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 43 очка в 68 матчах. «Сан-Хосе» занимает 16-е место на Западе, набрав 39 очков в 67 встречах.

В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Сан-Хосе» встретится с «Нэшвиллом».

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