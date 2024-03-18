Гол Костина и передача Барабанова не помогли «Сан-Хосе» одержать победу в матче с «Чикаго»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Филипп Курашев, Райан Донато, Кевин Корчински, Джоуи Андерсон и Коннор Бедард.
За «Сан-Хосе» голами отметились Райан Карпентер и Клим Костин. Российский нападающий Александр Барабанов записал на свой счёт результативную передачу.
«Чикаго» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 43 очка в 68 матчах. «Сан-Хосе» занимает 16-е место на Западе, набрав 39 очков в 67 встречах.
В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Сан-Хосе» встретится с «Нэшвиллом».
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