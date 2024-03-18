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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 18 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 18 марта
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Сегодня, 18 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут вторые встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроется матчем в Омске, где местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Стартовое вбрасывание состоится в 16:30 мск. В первом матче победу праздновали ярославцы со счётом 2:1 ОТ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Москве «Динамо» встретится с челябинским «Трактором». Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 19:30 мск. В первом матче сильнее оказались челябинцы со счётом 4:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, следующие матчи в данных сериях будут сыграны 18, 20, 22 и, при необходимости 24, 26 и 28 марта.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» был сильнее «Лады», а «Локомотив» сломил сопротивление ЦСКА. Серии завершились с одинаковым счётом 4-1. Московское «Динамо» на старте Кубка Гагарина победило минских одноклубников (4-2), «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» (4-2).

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