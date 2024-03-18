Смогут ли «Авангард» и московское «Динамо» сравнять счёт в своих сериях?

Сегодня, 18 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут вторые встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроется матчем в Омске, где местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». В первом матче победу праздновали ярославцы со счётом 2:1 ОТ.

В Москве «Динамо» встретится с челябинским «Трактором». В первом матче сильнее оказались челябинцы со счётом 4:2.

«Чемпионат» предлагает угадать победителей вторых матчей серий и пройти опрос: «Смогут ли «Авангард» и московское «Динамо» сравнять счёт в своих сериях?»

Напомним, действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА уже сложил свои чемпионские полномочия. Московские армейцы в серии первого раунда плей-офф уступили ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.