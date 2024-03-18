Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Смогут ли «Авангард» и московское «Динамо» сравнять счёт в своих сериях?

Смогут ли «Авангард» и московское «Динамо» сравнять счёт в своих сериях?
Комментарии

Сегодня, 18 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут вторые встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроется матчем в Омске, где местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». В первом матче победу праздновали ярославцы со счётом 2:1 ОТ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Москве «Динамо» встретится с челябинским «Трактором». В первом матче сильнее оказались челябинцы со счётом 4:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает угадать победителей вторых матчей серий и пройти опрос: «Смогут ли «Авангард» и московское «Динамо» сравнять счёт в своих сериях?»

Напомним, действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА уже сложил свои чемпионские полномочия. Московские армейцы в серии первого раунда плей-офф уступили ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
Первая победа «Локомотива» в Омске за 14 лет! Ярославль дожал «Авангард» на 90-й минуте
Первая победа «Локомотива» в Омске за 14 лет! Ярославль дожал «Авангард» на 90-й минуте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android