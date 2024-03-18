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Назаров отреагировал на старт второго раунда плей-офф КХЛ, хозяева проиграли в трёх матчах

Назаров отреагировал на старт второго раунда плей-офф КХЛ, хозяева проиграли в трёх матчах
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Известный тренер Андрей Назаров оценил старт второго раунда плей-офф КХЛ. Домашние команды проиграли в трёх матчах из четырёх.

«Старт второго раунда плей-офф КХЛ с ходу порадовал далеко не самыми предсказуемыми результатами. Отмечу три победы гостей – из команд-хозяев выиграл только «Металлург». Это в очередной раз подтверждает тот факт, что наш чемпионат стал более ровным и конкурентоспособным. Нужно дальше двигаться в этом направлении, растить собственную молодёжь, развивать провинциальные клубы. По-прежнему доволен судейством: спорные решения, конечно, есть, но каких-то скандалов не видно. Главное же событие выходных – выдающаяся победа нашего главного хоккейного капитана, президента России Владимира Владимировича Путина на выборах. Это говорит о нашем сплочении и правильно выбранном курсе развития», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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