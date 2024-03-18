Роман Ротенберг поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги выборов президента Российской Федерации. По итогам прошедших выборов, Владимир Путин набрал более 87% голосов избирателей и был переизбран президентом России на шесть лет.

«Как доверенное лицо Владимира Владимировича я не сомневаюсь, что Россия сделала абсолютно правильный выбор, ведь Путин — это экономическая стабильность, развитие и процветание во всех областях. Наш любимый хоккей — яркая иллюстрация того, насколько эффективен лидер и капитан всей России. Мы все помним, что в 1990-е российский хоккей находился в плачевном положении. 15 лет мы не знали побед на чемпионатах мира, 26 лет не выигрывали Олимпийские игры.

Изменил всё это именно Путин. Благодаря усилиям Владимира Владимировича, благодаря его политике мы получили сразу несколько поколений блестящих хоккеистов, настоящих мировых звёзд, которые выиграли и чемпионаты мира, и Олимпиаду. Ещё важнее, что в эпоху Владимира Путина наши спортсмены — это настоящие патриоты, которые готовы по первому зову ехать в сборную, биться за её честь и приносить новые победы. Искренне поздравляю нашего Президента с уверенной победой на выборах и желаю и в дальнейшем вести Россию только вперёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, СКА под руководством Ротенберга продолжает борьбу за Кубок Гагарина в текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Во втором раунде плей-офф СКА встречается с екатеринбургским «Автомобилистом». Первый матч серии остался за уральцами со счётом 3:2. Второй матч противостояния вновь пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 19 марта и начнётся в 19:30 мск.