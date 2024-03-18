Крикунов: отменённый гол СКА — чистый. Странно, что судьи так быстро приняли решение

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал отменённый гол СКА в ворота екатеринбургского клуба в первом матче серии плей-офф. Гол армейцев был отменён из-за помехи вратарю Евгению Аликину.

«Не сказал бы, что матч СКА и «Автомобилиста» был равным. Просто гости поймали петербуржцев на контратаках, а так, СКА давил весь второй и третий период. Очень сильно удивило, что не засчитали гол Бардакова после прохода Грицюка. Защитник «Автомобилиста» подтолкнул Арсения, а когда ты идёшь на скорости да ещё заходишь на вираж у ворот, сделать резкое движение в сторону очень сложно.

Странно, что так быстро приняли решение, как будто и не собирались смотреть. К судьям на льду вопросов нет, принимали решение в военной комнате. Если моменты трактуют по одному плану, зачем что-то менять. Говорили, что такие моменты, когда игрок защищающейся команды толкает атакующего на своего вратаря и шайба залетает в ворота, – это гол. По мне, это чистый гол», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

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