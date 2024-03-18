Крикунов: не думаю, что победа «Трактора» в первом матче внесёт перелом в серию с «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказал своё мнение о результате первого матча серии второго раунда Кубка Гагарина между московским «Динамо» и «Трактором», в котором челябинцы одержали победу со счётом 4:2.

«Внимательно слежу за плей-офф КХЛ, все матчи проходят в напряжённой интересной борьбе. Отмечу прежде всего серию «Динамо» и «Трактора». Не думаю, что победа челябинцев внесёт перелом в противостояние с москвичами. Это всего лишь один матч, «Трактор» все свои моменты использовал, голы залетали после рикошетов. Да, они организованно оборонялись, но, думаю, в других матчах характер игры изменится», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

Второй матч серии пройдёт сегодня в Москве и начнётся в 19:30 мск.