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Динамо — Трактор. Прямая трансляция
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Крикунов: не думаю, что победа «Трактора» в первом матче внесёт перелом в серию с «Динамо»

Крикунов: не думаю, что победа «Трактора» в первом матче внесёт перелом в серию с «Динамо»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказал своё мнение о результате первого матча серии второго раунда Кубка Гагарина между московским «Динамо» и «Трактором», в котором челябинцы одержали победу со счётом 4:2.

«Внимательно слежу за плей-офф КХЛ, все матчи проходят в напряжённой интересной борьбе. Отмечу прежде всего серию «Динамо» и «Трактора». Не думаю, что победа челябинцев внесёт перелом в противостояние с москвичами. Это всего лишь один матч, «Трактор» все свои моменты использовал, голы залетали после рикошетов. Да, они организованно оборонялись, но, думаю, в других матчах характер игры изменится», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

Второй матч серии пройдёт сегодня в Москве и начнётся в 19:30 мск.

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