Крикунов: лидеры «Спартака» были не готовы доставать из себя всё в матче с «Металлургом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что хоккеисты «Спартака» не были готовы к борьбе в первом матче серии второго раунда плей-офф с магнитогорским «Металлургом». Красно-белые всухую проиграли магнитогорцам со счётом 0:4.

«Поражение «Спартака» не готов назвать неожиданным. Для красно-белых это первая серьёзная серия плей-офф. Лидеры тут должны доставать из себя всё, идти туда, где бьют, лезть в борьбу, когда уже нет сил. Набирать очки в регулярном чемпионате и биться в плей-офф – это разные вещи. Команда Разина была готова к такому сопернику, хорошо размялась в серии с «Амуром». «Спартак» и, в первую очередь, его лидеры – нет», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».