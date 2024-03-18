«Авангард» — «Локомотив»: составы команд на второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 18 марта, в Омске состоится второй матч серии второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом». Матч начнётся в 16:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

В состав «Авангарда» вернулись нападающий Иван Игумнов и защитник Роман Абросимов. По-прежнему отсутствует центральный нападающий первого звена Райан Спунер.

Фото: ХК «Авангард»

В состав «Локомотива» на второй матч серии с «Авангардом» вернулся нападающий Иван Чехович, который заменил Ярослава Лихачёва.

Фото: ХК «Локомотив»

В первом матче серии победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 2:1 в овертайме. Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» был сильнее «Лады», а «Локомотив» сломил сопротивление ЦСКА. Серии завершились с одинаковым счётом 4-1.