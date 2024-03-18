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Кравец: удаления у «Авангарда» — бред, подставка команды. Нельзя личное выносить на лёд

Кравец: удаления у «Авангарда» — бред, подставка команды. Нельзя личное выносить на лёд
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался об удалениях в матче четвертьфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом», в котором его команда проиграла со счётом 0:7.

«В какой-то момент наступила растерянность? Растерянности никакой нет, нужно забивать голы, нужно работать. Самое главное, что нельзя удаляться. Я нормально воспринимаю, когда в конце второго периода заварушка произошла, подрались. А другие удаления – это бред, это подставка команды. Если мы все вместе, друг за друга, то мы не можем личные какие-то амбиции выносить на лёд. А моменты забить были, тот же Прохоркин мог забить. В этом всё и дело, как мы хотим «Локомотив» обыграть, забивая один гол за два матча?» — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Две из семи шайб в сегодняшнем матче были заброшены в большинстве. Первая — после удаления Игоря Мартынова за подножку, вторая — после штрафа Богдана Киселевича за грубость.

«Авангард» уступает в серии со счётом 0-2. Следующая игра соперников состоится 20 марта в Ярославле.

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