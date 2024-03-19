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Все результаты игрового дня НХЛ 19 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 19 марта
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Сегодня, 19 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Сандин, Дженсен) – 14:59     0:2 Овечкин (Пасиоретти, Уилсон) – 25:58 (pp)     0:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 29:16 (pp)     1:3 Руни (Пахал, Коронато) – 30:41     1:4 Лапьер (Милано) – 34:22     2:4 Уигар (Баклунд) – 47:13     2:5 Уилсон (Маленстин, Карлсон) – 57:31    

В Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» (2:6).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Эберле (Толванен, Дюмулен) – 00:24     1:1 Томпсон (Гиргенсонс, Так) – 00:49     1:2 Скиннер (Кребс) – 03:56     1:3 Так (Томпсон, Гиргенсонс) – 05:41     2:3 Бенирс (Толванен, Шульц) – 14:36 (pp)     2:4 Пауэр (Козенс, Петерка) – 30:36     2:5 Скиннер – 31:18     2:6 Скиннер (Гринвей, Брайсон) – 58:01    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 95 очками после 69 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 92 очка за 68 матчей.

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