Овечкин забросил 20 шайб в 19-м сезоне подряд со старта карьеры и установил рекорд НХЛ

В Калгари (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). Двумя заброшенными шайбами отметился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, который довёл количество своих голов в нынешнем сезоне до 21.

Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ, забросив 20 шайб в 19-м сезоне подряд со старта карьеры в лиге. Ранее ни одному игроку в истории лиги не покорялось подобное достижение. Прежде в истории НХЛ в 19 и более сезонах подряд как минимум 20 голов забивали лишь два хоккеиста, но оба делали это не со старта карьеры в лиге. Горди Хоу (22 сезона подряд) и Брэндан Шэнахан (19 сезонов подряд) начали свои серии после нескольких сезонов, проведённых в лиге.

Всего в этом сезоне на счету Овечкина 52 (21+31) очка в 64 матчах.