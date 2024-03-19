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Овечкин забросил 20 шайб в 19-м сезоне подряд со старта карьеры и установил рекорд НХЛ

Овечкин забросил 20 шайб в 19-м сезоне подряд со старта карьеры и установил рекорд НХЛ
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В Калгари (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). Двумя заброшенными шайбами отметился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, который довёл количество своих голов в нынешнем сезоне до 21.

Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ, забросив 20 шайб в 19-м сезоне подряд со старта карьеры в лиге. Ранее ни одному игроку в истории лиги не покорялось подобное достижение. Прежде в истории НХЛ в 19 и более сезонах подряд как минимум 20 голов забивали лишь два хоккеиста, но оба делали это не со старта карьеры в лиге. Горди Хоу (22 сезона подряд) и Брэндан Шэнахан (19 сезонов подряд) начали свои серии после нескольких сезонов, проведённых в лиге.

Всего в этом сезоне на счету Овечкина 52 (21+31) очка в 64 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Сандин, Дженсен) – 14:59     0:2 Овечкин (Пасиоретти, Уилсон) – 25:58 (pp)     0:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 29:16 (pp)     1:3 Руни (Пахал, Коронато) – 30:41     1:4 Лапьер (Милано) – 34:22     2:4 Уигар (Баклунд) – 47:13     2:5 Уилсон (Маленстин, Дженсен) – 57:31    
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