«Металлург» вновь всухую обыграл «Спартак» и повёл 2-0 в серии 1/4 Кубка Гагарина

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 1:0 и повели в серии 2-0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Во втором периоде «Металлург» дважды играл в формате «5 на 3», но не смог реализовать преимущество в два игрока. Счёт в матче был открыт на 46-й минуте, когда нападающий «Металлурга» Егор Коробкин подкараулил отскок от борта после броска Егора Яковлева от синей линии и отправил шайбу в пустой угол ворот Дмитрия Николаева. «Спартак» во второй раз в серии не смог распечатать ворота Ильи Набокова.

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Третий матч серии пройдёт в Москве 21 марта. Матч начнётся в 19:30 мск.