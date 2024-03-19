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«Металлург» – «Спартак» 0:1, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 19 марта

«Металлург» вновь всухую обыграл «Спартак» и повёл 2-0 в серии 1/4 Кубка Гагарина
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 1:0 и повели в серии 2-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Спартак
Москва
1:0 Коробкин (Джонсон, Яковлев) – 45:24 (5x5)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Во втором периоде «Металлург» дважды играл в формате «5 на 3», но не смог реализовать преимущество в два игрока. Счёт в матче был открыт на 46-й минуте, когда нападающий «Металлурга» Егор Коробкин подкараулил отскок от борта после броска Егора Яковлева от синей линии и отправил шайбу в пустой угол ворот Дмитрия Николаева. «Спартак» во второй раз в серии не смог распечатать ворота Ильи Набокова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Третий матч серии пройдёт в Москве 21 марта. Матч начнётся в 19:30 мск.

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