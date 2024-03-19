«Спартак» не смог забить гол «Металлургу» за два матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 1:0 и повели в серии 2-0.

За два первых матча серии «Спартак» не смог забросить ни одной шайбы. Первый матч противостояния так же завершился сухой победой магнитогорцев со счётом 4:0. Оба матча ворота «Металлурга» защищал голкипер Илья Набоков.

Напомним, «Спартак» является самой результативной командой прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Красно-белые за 68 матчей регулярки забросили 233 шайбы. В серии первого раунда плей-офф с череповецкой «Северсталью» за пять матчей «Спартак» забил 21 гол.