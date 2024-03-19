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«Спартак» не смог забить гол «Металлургу» за два матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина

«Спартак» не смог забить гол «Металлургу» за два матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 1:0 и повели в серии 2-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Спартак
Москва
1:0 Коробкин (Джонсон, Яковлев) – 45:24 (5x5)    

За два первых матча серии «Спартак» не смог забросить ни одной шайбы. Первый матч противостояния так же завершился сухой победой магнитогорцев со счётом 4:0. Оба матча ворота «Металлурга» защищал голкипер Илья Набоков.

Напомним, «Спартак» является самой результативной командой прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Красно-белые за 68 матчей регулярки забросили 233 шайбы. В серии первого раунда плей-офф с череповецкой «Северсталью» за пять матчей «Спартак» забил 21 гол.

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