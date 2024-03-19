Гендиректор «Динамо» Москва: даже и не верится, что Константина Кольцова больше нет

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался по поводу внезапной смерти бывшего тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. По сообщениям СМИ, результатом смерти явился суицид.

«Даже и не верится, что Константина больше нет. Это был сначала великолепный игрок, а после тренер, настоящий профессионал своего дела. Да и вообще прекрасный человек. Всегда жизнерадостный и серьёзный. Нам довелось вместе поработать и это были прекрасные мгновения.

Очень жаль, что так внезапно оборвалась его жизнь. Выражаю свои искренние соболезнования всем его родным и близким, а также всем, кто его знал как спортсмена, тренера и просто человека! Вечная память!» — цитирует Сушко «Белорусский хоккей».

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 году. Соответственно, в 2011-м он выиграл Кубок Гагарина.