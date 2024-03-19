Сидни Кросби выразил соболезнования в связи с гибелью Константина Кольцова

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. Уроженец Беларуси был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта в 1999 году и выступал за команду с 2003 по 2006 год.

«У него было великолепное катание, он летал по льду и был физически сильным. Он был приятным парнем. Это был мой первый сезон в „Питтсбурге“, у нас была не самая сильная команда, но был отличный коллектив. Кольцов был его частью, и я соболезную его семье. Это печальная новость», — цитирует Кросби журналист официального сайта НХЛ Майк Морреале.

В НХЛ Кольцов провёл 144 матча за «Питтсбург», в которых забросил 12 шайб и отдал 26 результативных передач.