Защитник «Металлурга» рассказал, за счёт чего удалось дважды не пропустить от «Спартака»

Защитник «Металлурга» Владислав Ерёменко рассказал, за счёт чего в двух матчах серии со «Спартаком» удалось сдержать самую атакующую команду КХЛ. Магнитогорцы всухую выиграли оба первых матча серии с красно-белыми.

«Во-первых, большая заслуга Ильи Набокова. Он очень здорово играет, очень много вытаскивает. Да и в целом, вся команда старается ловить шайбы на себя. Понимаем, что соперник здорово в атаке играет. Разбирали их. Построже где-то в обороне. Поэтому, считаю, такие цифры.

Что нового атака «Спартака» предложила обороне «Металлурга» во втором матче серии? Да в принципе ничего нового. Просто они где-то понаглее, поострее действовали. Больше шли на пятак», — цитирует Ерёменко пресс-служба клуба.

Третий матч серии состоится 21 марта в Москве.