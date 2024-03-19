Защитник «Металлурга» Ерёменко оценил появление Ильи Ковальчука во втором матче серии

Защитник «Металлурга» Владислав Ерёменко рассказал, что поменяло в характере игры появление на льду нападающего Ильи Ковальчука во втором матче серии с «Спартаком» (1:0). 40-летний форвард отметился рядом жёстких силовых приёмов и устроил потасовку с молодыми игроками магнитогорцев.

«Для нас ничего не поменяло. А своей команде, считаю, он решил привнести энергию, поиграть в тело, позаводить команду. Только так могу это объяснить», — цитирует Ерёменко пресс-служба клуба.

Ковальчук не отметился результативными действиями в матче. Это был лишь второй матч для опытного форварда в текущем плей-офф КХЛ. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук сыграл 20 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.