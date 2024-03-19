Впервые с 2011 года в первых двух матчах серий второго раунда гости одержали 6 из 8 побед

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Автомобилистом». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей. «Автомобилист» повёл в серии со счётом 2-0.

Впервые с сезона 2010/2011 в первых двух матчах серий второго раунда гости одержали 6 из 8 побед, что стало повторением рекорда КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В серии между «Авангардом» и «Локомотивом» оба матча в Омске остались за ярославцами. В противостоянии московского «Динамо» и «Трактора» оба первых матча в столице выиграли челябинцы. Лишь в серии между «Металлургом» и «Спартаком» первые два матча в Магнитогорске выиграли хозяева площадки.