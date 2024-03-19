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СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Впервые с 2011 года в первых двух матчах серий второго раунда гости одержали 6 из 8 побед

Впервые с 2011 года в первых двух матчах серий второго раунда гости одержали 6 из 8 побед
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Автомобилистом». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей. «Автомобилист» повёл в серии со счётом 2-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Осипов) – 25:36 (4x5)     0:2 Да Коста (Валк) – 34:59 (5x4)     1:2 Глотов (Хайруллин, Сергеев) – 44:50 (5x5)     1:3 Хрипунов (Обидин) – 55:37 (5x5)    

Впервые с сезона 2010/2011 в первых двух матчах серий второго раунда гости одержали 6 из 8 побед, что стало повторением рекорда КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В серии между «Авангардом» и «Локомотивом» оба матча в Омске остались за ярославцами. В противостоянии московского «Динамо» и «Трактора» оба первых матча в столице выиграли челябинцы. Лишь в серии между «Металлургом» и «Спартаком» первые два матча в Магнитогорске выиграли хозяева площадки.

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