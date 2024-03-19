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Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал победу во втором матче серии с СКА

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал победу во втором матче серии с СКА
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу во втором матче серии с СКА (3:1).

«Быстрая игра с обилием моментов, много борьбы, не зря в конце были драки – мужская игра. Акцентировали на том, что в предыдущей игре у нас не получился второй период, в этой игре он удался. Забили в меньшинстве, большинстве. Дальше пластались, ловили шайбу на себя, выстояли, в концовке забили гол. Хорошая мужицкая победа.

Широков? Плановая ротация, дали ему отдохнуть. Да Коста ещё пока не в оптимальной форме. Вышел, помог, сыграл там, где мы и планировали. Кизимов? С тренерами соберемся подумаем, пока не могу ответить, будет ли он играть в том же звене», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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