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Черкас: две ситуации с Грицюком… Просто удивительно, куда смотрят арбитры

Черкас: две ситуации с Грицюком… Просто удивительно, куда смотрят арбитры
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Заслуженный тренер России Сергей Черкас подвел итоги второго матча серии между СКА и «Автомобилистом» (1:3) и отметил эпизод с участием Арсения Грицюка и вратаря Евгения Аликина.

«Очень хорошая, интересная игра в Петербурге, очень много моментов у армейцев, но шайба не шла в ворота. Конечно, без судейских ляпов, к сожалению, не обошлось. Арсений Грицюк опять выезжал на ворота, сделал хороший отрыв, но соперник ударил его в спину, снес вратаря, а удаляют армейца. Что можно сказать? Иногда складывается ощущение, что команды играют в Континентальной хоккейной лиге, а судьи пришли из МХЛ. Непонятные трактовки, никаких объяснений. Много было удалений. Если по делу – никаких вопросов. Но два матча и две ситуации с Грицюком… Чистейшие толчки и в первом случае, и сегодня. Просто удивительно, куда смотрят арбитры», — сказал Черкас в интервью «Чемпионату».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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