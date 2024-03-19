Ротенберг: в СССР за плохие удаления отбирали у игроков квартиры

Главный тренер СКА Роман Ротенберг посетовал на большое количество удалений хоккеистов петербургской команды во втором матче серии с «Автомобилистом» (1:3). Во втором матче серии СКА получили семь малых штрафов, а хоккеисты «Автомобилиста» — лишь четыре.

«Парад удалений во втором периоде? От большого желания. Надо разобрать, посмотреть, судьи — профессионалы. Хочу поблагодарить судей за профессиональную работу, недопустимо столько играть в меньшинстве, оставлять команду втроём. Со времён Тарасова такие жёсткие меры были. В СССР квартиры дарили игрокам, потом их отбирали за плохие удаления. Это правда — нельзя удаляться, уберём удаления, будем побеждать.

Игроки «СКА-Невы»? Это вызвано травмами, но есть ребята, которые возвращаются в состав. Мы играем лучшим составом из того, что есть. Что прошло, то прошло, эта игра уже история, для нас самая важная следующая игра, готовимся к ней.

Игроки вышли в нервозном состоянии? Сильный соперник, здорово играет вратарь, надо вскрывать оборону. Дружный коллектив, ребята друг за друга, играют моментами с огоньком, но надо играть всегда с огоньком, с первой секунды выходить. Нужна искра и мы будем добиваться, чтобы искра была с первой смены», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.