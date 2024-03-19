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Ротенберг: в СССР за плохие удаления отбирали у игроков квартиры

Ротенберг: в СССР за плохие удаления отбирали у игроков квартиры
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг посетовал на большое количество удалений хоккеистов петербургской команды во втором матче серии с «Автомобилистом» (1:3). Во втором матче серии СКА получили семь малых штрафов, а хоккеисты «Автомобилиста» — лишь четыре.

«Парад удалений во втором периоде? От большого желания. Надо разобрать, посмотреть, судьи — профессионалы. Хочу поблагодарить судей за профессиональную работу, недопустимо столько играть в меньшинстве, оставлять команду втроём. Со времён Тарасова такие жёсткие меры были. В СССР квартиры дарили игрокам, потом их отбирали за плохие удаления. Это правда — нельзя удаляться, уберём удаления, будем побеждать.

Игроки «СКА-Невы»? Это вызвано травмами, но есть ребята, которые возвращаются в состав. Мы играем лучшим составом из того, что есть. Что прошло, то прошло, эта игра уже история, для нас самая важная следующая игра, готовимся к ней.

Игроки вышли в нервозном состоянии? Сильный соперник, здорово играет вратарь, надо вскрывать оборону. Дружный коллектив, ребята друг за друга, играют моментами с огоньком, но надо играть всегда с огоньком, с первой секунды выходить. Нужна искра и мы будем добиваться, чтобы искра была с первой смены», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Осипов) – 25:36 (4x5)     0:2 Да Коста (Валк) – 34:59 (5x4)     1:2 Глотов (Хайруллин, Сергеев) – 44:50 (5x5)     1:3 Хрипунов (Обидин) – 55:37 (5x5)    
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