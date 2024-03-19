А. Юдин: удаление Грицюка — это просто позор для судей

Бывший игрок сборной России и СКА, тренер Александр Юдин выразил недовольство работой арбитров во втором матче серии СКА – «Автомобилист». Форвард СКА Арсений Грицюк получил малый штраф за атаку вратаря Евгения Аликина, хотя находился под прессингом защитника «Автомобилиста» Сергея Зборовского.

«Два поражения — есть два поражения, но не сомневаюсь, что серия затянется. Разве кто-то может сказать, что преимущество по игре было у «Автомобилиста»? Первый гол – случайный выпал в меньшинстве, второй – в расстановке 5 на 3.

У СКА во втором периоде было очень много непонятных удалений – и у Коромыслова, и у Земчонка. А уж две минуты Грицюку – это просто позор для судей. Весь стадион видел толчок Зборовского, это было очевидно даже с трибун! Но куда смотрели арбитры? Ощущение, что к Грицюку у них что-то личное: позавчера отменили гол, сегодня ни за что усадили на скамейку. Но в целом игра армейцев настраивает на позитивный лад: они были лучше, чем в первой игре, и если смогут убрать удаления, смогут выбраться со счёта 0-2», — сказал Юдин «Чемпионату».

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