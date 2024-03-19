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Да Коста – о 2-0 в серии со СКА: «Автомобилист» играет как команда, как воины

Да Коста – о 2-0 в серии со СКА: «Автомобилист» играет как команда, как воины
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Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста подвёл итоги двух первых матчей серии с СКА и заявил, что екатеринбургская команда держится единым кулаком и бьётся за победу на площадке. «Автомобилист» ведёт в серии со счётом 2-0.

«Мы играем как команда, как воины. Командная игра сейчас побеждает, это хорошо. У нас и в прошлом году с «Магниткой» была хорошая серия, просто мы не смогли её выиграть. Мы извлекли из этого урок и сейчас здорово играем как команда, вот и всё.

Заставили СКА нервничать и паниковать? Если честно, мне всё равно, что они думают или как реагируют. Самое главное – то, как мы играем как команда. Если мы будем держаться вместе, единым кулаком, это самое важное», — сказал Да Коста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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