Да Коста ответил на вопрос, можно ли назвать «Автомобилист» фаворитом в серии со СКА

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста ответил на вопрос, можно ли назвать «Автомобилист» фаворитом в серии со СКА. После двух матчей серии екатеринбургский клуб ведёт со счётом 2-0.

«Можно ли теперь назвать «Автомобилист» фаворитом в этой серии? Нет, мы идём от матча к матчу. Ничего такого говорить не буду, всё ещё может измениться. Надеюсь просто, что мы продолжим так же хорошо играть и побеждать.

Аликин здорово играет, выручает в нужные моменты. Это очень важно для команды, мы выигрываем в том числе и благодаря ему.

Настроения в раздевалке отличные. Мы – команда, все вместе и делаем одно дело, поэтому мы так и играем», — сказал Да Коста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.