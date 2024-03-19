«Надо найти решение, забить и сбросить эту гирю». Жамнов о 0 голов в серии с «Металлургом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал второе подряд сухое поражение в серии с «Металлургом» (0:1). Красно-белые за два матча так и не смогли распечатать ворота голкипера манитогорцев Ильи Набокова.

«Много эмоций, вязкая игра. Соперник серьёзный, говорили ребятам о том, что надо концентрировался на игре, а не на судьях и провокациях.

Закрытая игра «Металлурга» давила? Скорее давило то, что надо забить первый гол. Надо найти решение, чтобы забить и сбросить эту гирю. Надеюсь, в следующей игре это гол будет», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» является самой результативной командой прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За 68 игр регулярки красно-белые забросили 233 шайбы.