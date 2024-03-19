Жамнов рассказал, чего не хватает первому звену «Спартака» в серии с «Металлургом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, чего не хватает первому звену красно-белых в серии с «Металлургом». За два первых матча противостояния в Магнитогорске «Спартак» не смог забросить ни одной шайбы, проиграв со счетами 0:4 и 0:1.

«Чего не хватает первому звену? Не хватает агрессии, поддержки друг друга. Много игры по одному. Изучим всем нюансы этих двух игр и постараемся всё убрать в следующих матчах», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» по итогам прошедшей регулярки КХЛ стал самой результативной командой лиги, забросив 233 шайбы за 68 матчей. Первое звено красно-белых является одним из самых результативных в КХЛ, в котором играют Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин.